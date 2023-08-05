Непризнанная Турецкая республика Северного Кипра откроет торгпредство в Малайзии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения с Малайзией "развиваются на основе всеобъемлющего стратегического партнерства"

АНКАРА, 5 августа. /ТАСС/. Самопровозглашенная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии. Об этом сообщила канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Малайзией развиваются на основе всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что Турецкая республика Северного Кипра получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии", - отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили "необходимость выработки твердой и решительной общей позиции для предотвращения нападений на священный Коран". "Президент Эрдоган заявил, что решения, принятые на внеочередном заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, имеют важное значение в этом отношении", - указали в канцелярии.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% кипрской территории. В 1983 году там была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.