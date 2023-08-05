Руководство пакистанской партии "Движение за справедливость" призвало к мирным протестам

В партии заявили, что продолжат оспаривать приговор и арест своего председателя Имрана Хана в судах высшей инстанции

ИСЛАМАБАД, 5 августа. /ТАСС/. Партийное руководство Движения за справедливость (ДЗС) призвало к мирным протестам по всей стране в связи с арестом бывшего премьер-министра исламской республики и председателя ДЗС Имрана Хана. Об этом говорится в распространенной пресс-службой партии декларации главного комитета ДЗС.

"Арест председателя ДЗС был осуществлен в результате предвзятого и ошибочного судебного решения, - указано в документе. - <...> ДЗС призывает к проведению общенациональной акции протеста". Подчеркивается, что активисты партии выйдут на мирные демонстрации, что не противоречит конституции исламской республики. В документе также отражено, что партия продолжит оспаривать приговор и арест Хана в судах высшей инстанции.

Ранее в субботу председатель ДЗС Имран Хан в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рупий ($1,2 тысячи). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Лидер ДЗС лишился должности премьера 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.

9 мая 2023 года Хана взяли под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. В итоге Хан был освобожден под залог, однако различные суды немедленно предъявили ему обвинения по другим делам.