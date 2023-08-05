В погранкомитете Белоруссии сообщили о смерти вытесненного из Польши беженца

Как отметили в пресс-службе ведомства, "польская сторона продолжает безнаказанно издеваться над беженцами, выбрасывая на белорусскую территорию избитых и истощенных людей"

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Беженец умер после того, как польские силовики избили и вытеснили его на белорусскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

"Польская сторона продолжает безнаказанно издеваться над беженцами, выбрасывая на белорусскую территорию избитых и истощенных людей. Утром, 5 августа, польские силовики в очередной раз вытеснили через калитку для животных двоих беженцев", - говорится в сообщении.

Как рассказал белорусским пограничникам гражданин Сирии, его с другом, гражданином Египта, задержали на польской стороне военнослужащие. "Игнорируя критическое состояние египтянина, польские силовики продолжали издеваться и избивать мужчин, забрали их вещи и деньги. Затем с применением газовых баллончиков заставили иностранцев пройти через заграждение", - добавили в пресс-службе. Сириец еще некоторое время нес товарища, который находился в бессознательном состоянии.

Прибывшие на место белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть беженца. "С целью установления всех обстоятельств произошедшего работала следственно-оперативная группа Каменецкого РОВД", - заключили в ГПК.