В Молдавии заявили, что страна не успеет начать переговоры о вступлении в ЕС в 2023 году

Как отметил глава МИД Николай Попеску, партнерам необходимо время для подготовки

КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Молдавия не успеет до конца нынешнего года приступить к переговорам о членстве в Евросоюзе, так как ее партнерам необходимо время для подготовки к ним. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску.

"Наша цель - добиться значительного прогресса во внедрении девяти рекомендаций Еврокомиссии, чтобы в октябре текущего года Еврокомиссия могла рекомендовать государствам - членам Евросоюза начать переговоры о приеме Молдавии в ЕС. Но сами переговоры в этом году не начнутся. Наши партнеры должны получить зеленый свет, подготовиться. А мы уже подготовились", - сказал глава МИД в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале. По словам Попеску, молдавские власти составили список из 600 чиновников, которые в рамках рабочих групп будут готовить страну к вступлению в ЕС.

Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку на прием республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств стран сообщества на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Молдавии и Украине статуса кандидатов на вступление. При этом Еврокомиссия выдвинула девять условий, которые Молдавия должна воплотить в жизнь для начала переговоров о членстве. До настоящего момента, по информации МИД республики, Кишинев отчитался о выполнении только трех из них.

Со своей стороны оппозиция критикует молдавские власти за то, что ради ускорения интеграции в ЕС они опрометчиво разрывают связи с востоком вопреки стремлению большинства жителей сохранить экономические, политические и культурные связи с Россией и СНГ, о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Так, бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика получила в прошлом году статус кандидата в члены ЕС по геополитическим соображениям, однако после этого ситуация в сферах экономики и прав человека в стране резко ухудшилась. По его словам, люди увидели многократный рост цен, рекордную за 20 лет инфляцию, аресты лидеров оппозиции, закрытие шести телеканалов, запрет оппозиционной партии, различные санкции и наделение спецслужб дополнительными полномочиями.