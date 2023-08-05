5 августа, 14:51
Военная операция на Украине

В Джидде начались консультации по урегулированию конфликта на Украине

Roman Chop via AP
© Roman Chop via AP

По данным телеканала Al Ekhbariya, участники рабочей встречи обменяются мнениями, чтобы "сблизить точки зрения, а также выработать пути решения украинско-российского кризиса"

ДУБАЙ, 5 августа. /ТАСС/. Консультации представителей нескольких государств, которые обсудят перспективы мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, начались в субботу в Джидде в Саудовской Аравии. Об этом сообщил государственный телеканал Al Ekhbariya.

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Советники по национальной безопасности стран, приглашенные на консультации, начали рабочую встречу около 16 часов по местному времени (совпадает с московским). Ее участники, как отмечает телеканал, обменяются мнениями, чтобы "сблизить точки зрения, а также выработать пути решения украинско-российского кризиса".

5-6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

В пятницу Саудовское агентство печати сообщило, что участвующие в консультациях страны в основном будут представлены советниками по национальной безопасности. Согласно заявлению, распространенному государственным агентством, правительство Саудовской Аравии надеется, что запланированные переговоры позволят найти способы мирного урегулирования конфликта. 

Теги:
УкраинаСаудовская АравияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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