Депутат Рады связал свое уголовное дело со скандалом вокруг "пленок Деркача"

На них, как утверждается, записан подтверждающий вмешательство Вашингтона во внутренние дела страны разговор Петра Порошенко с Джо Байденом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что уголовное дело против него возбуждено под давлением окружения президента Украины Владимира Зеленского с целью замять расследование по материалам опубликованных в 2020 году "пленок Деркача". На них, как утверждается, записан подтверждающий вмешательство Вашингтона во внутренние дела страны разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с американским лидером Джо Байденом.

"Подтверждаю, что Зеленский и [глава офиса президента Украины Андрей] Ермак в попытке не дать распространить информацию о своем участии в подготовке публикации пленок Байден - Порошенко и последующей их легализации через следственную комиссию Верховной рады дали команду Службе безопасности Украины и Госбюро расследований продолжать давление на меня и моих помощников", - написал он в телеграм-канале, сообщив о проводимом сотрудниками СБУ и ГБР несанкционированном обыске у одного из его помощников.

По его утверждению, основной целью проведенных ранее у него обысков был поиск и изъятие протокола допроса в Национальном антикоррупционном бюро Украины, где он "указал на причастность высших должностных лиц страны к организации пресс-конференций Деркача, на которой были опубликованы записи разговоров Байден - Порошенко".

Пленки опубликованы весной 2020 года депутатом Андреем Деркачом. На них якобы Байден требует у Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму "Бурисма", где работал сын Байдена Хантер. Записи вызвали крупный скандал, поскольку были опубликованы накануне президентских выборов в США, на которых баллотировался Байден. Предыдущий американский президент Дональд Трамп использовал тему работы сына Байдена в "Бурисме" как доказательство коррупции своего соперника. Зеленский же заявил тогда, что эти пленки могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене.

Дубинский за участие в раскрутке этого скандала попал наряду с Деркачом под санкции США, затем его исключили из партии "Слуга народа". После чего он заявил, что за публикацией записей стоит офис президента Украины, который требовал от него создать в Раде временную следственную комиссию по этим пленкам.

3 августа пресс-служба СБУ сообщила о проведении обыска у Дубинского по факту проверки обстоятельств и законности его выезда за границу в период военного положения. Ведется также расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины. Против депутата возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге, предусматривающей до шести лет лишения свободы.