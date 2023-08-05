5 августа, 16:02
Попытка госпереворота в Нигере

Во Франции не видят признаков участия ЧВК "Вагнер" в организации мятежа в Нигере

При этом в Париже считают, что "из конъюнктурных соображений" компания "может стремиться поддержать хунту"

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Франция не считает ЧВК "Вагнер" причастной к организации переворота в Нигере. Об этом заявил агентству AFP министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

"[ЧВК] "Вагнер" не стояла за переворотом. Но - из конъюнктурных соображений - "Вагнер" может стремиться поддержать хунту, которая пытается установить свои порядки. Но последствия такого выбора должны четко осознаваться", - сказал министр.

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил генерал Абдурахман Тчиани. 

Теги:
НигерРоссияФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация