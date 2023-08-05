В Париже заявили, что Франция знала о "хрупкой ситуации" в Нигере накануне переворота

При этом министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню отметил, что для Парижа стала неожиданной причина переворота

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Французские спецслужбы располагали информацией о нестабильном положении дел в Нигере, однако для них стала неожиданной причина переворота в контексте личного конфликта президента Мохамеда Базума и начальника президентской гвардии Абдурахмана Тчиани. Об этом заявил агентству AFP министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"Президент Мохамед Базум уже пережил попытку дестабилизации [обстановки в марте 2021 года]: мы знали, что ситуация была хрупкой", - сказал министр. "Может показаться неожиданным, что толчком к этому государственному перевороту послужили, прежде всего, личные разногласия", - добавил он. Агентство напоминает, что, по данным источников, мятеж был организован в связи с планами президента уволить начальника президентской гвардии.

Лекорню заявил, что Франция не признает власть мятежников и ориентируется на сотрудничество с легитимными представителями власти, в том числе по части военного сотрудничества. Он выразил сожаление, так как, по его мнению, переворот "ослабил борьбу с терроризмом" в Сахеле, и назвал мятеж "серьезной ошибкой, идущей категорически против интересов" Нигера. "Генералы же, устроившие путч, первый из которых был дворцовым генералом, никогда не сражавшимся по-настоящему, предали этот дух сотрудничества [Нигера и Франции], а также солдат, которые вместе с французской армией боролись [с терроризмом]", - сказал министр.

Ранее газета Le Canard Enchaine сообщала, что французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе недавнего заседания совета безопасности страны заявил о своем крайнем недовольстве работой Главного управления внешней разведки Франции на фоне военного переворота в Нигере. По ее информации, глава государства "был в ярости" из-за того, что разведка не смогла предвидеть переворот в этой африканской стране.

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Базума с поста президента страны, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля мятежники сообщили, что главой государства стал генерал Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума вместе с семьей в его резиденции под домашним арестом.