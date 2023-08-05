Министр ВС Франции считает достойным поддержки ультиматум ECOWAS мятежникам в Нигере

Он содержит угрозу применения силы

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назвал достойным поддержки ультиматум стран ECOWAS в адрес мятежников в Нигере, который содержит угрозу применения силы. Об этом он заявил в интервью агентству AFP.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от мятежников восстановить президента в должности, а также снова установить конституционный порядок в стране. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников "все меры, необходимые для восстановления в Нигере конституционного порядка", и не исключило "использования силы".

"Ультиматум выдвинут, и не мне его комментировать", - сказал министр, отвечая на вопрос о роли, которую может сыграть Франция в случае перехода стран ECOWAS к военному вторжению в Нигер "для восстановления конституционного порядка". Одновременно он отметил, что организация "берет на себя ответственность за урегулирование этого кризиса, занимая твердую позицию по соблюдению международного права и демократических процессов". "Это очень важный шаг, который следует поддержать", - констатировал Лекорню, добавив, что Нигерия, Сенегал, Бенин и Кот-д'Ивуар сейчас планируют "действия по выходу из кризиса".

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Базума с поста президента страны, закрытии ее границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля мятежники сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани. Во время переворота он возглавлял президентскую гвардию, подразделения которой задержали и продолжают удерживать Базума вместе с семьей в его резиденции под домашним арестом.

В пятницу участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов стран ECOWAS приняли план на случай военной интервенции в Нигер. По словам комиссара по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель-Фатау Мусаха, "все элементы возможного военного вмешательства в Нигер отработаны в ходе встречи", они включают необходимые ресурсы, а также то, как и когда могут быть развернуты силы. Он подчеркнул, что план составлен на случай, если мятежники не отдадут власть и не восстановят конституционный порядок. По его словам, окончательное решение по дальнейшим действиям в отношении Нигера будут принимать лидеры стран ECOWAS.