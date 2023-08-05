Президентский совет Ливии поддержал ECOWAS в непризнании мятежников в Нигере

В Ливии также указали на важность согласованных усилий соседних с Нигером стран с ECOWAS для достижения такой ситуации в Нигере, "при которой уважаются конституционные нормы"

КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Глава Президентского совета (ПС) Ливии Мухаммед аль-Менфи поддержал решение лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о признании незаконным военного переворота в Нигере. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ПС.

"Глава Президентского совета Ливии приветствовал совещание лидеров ECOWAS, которое укрепляет методы консультаций между странами региона в целях поддержания стабильности и мира, и обязательство не признавать неконституционную смену избранных властей", - отмечается в документе. Свою позицию аль-Менфи высказал в ходе переговоров со специальным представителем президента Нигерии, который в ходе своего турне посещает Ливию и Алжир.

Аль-Менфи также указал на "важность согласованных усилий соседних с Нигером стран, включая Ливию и Алжир, с ECOWAS для достижения такой ситуации в Нигере, при которой уважаются конституционные нормы". Глава ливийского Президентского совета также отметил необходимость "избегать всего, что могло бы подорвать стабильность в самом Нигере и в регионе".

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани. ECOWAS осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В противном случае члены объединения обещают принять меры, вплоть до использования силы.

В пятницу участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ECOWAS приняли план на случай военной интервенции в Нигер.