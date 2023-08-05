В Бразилии считают, что реальные переговоры по Украине невозможны без России

Спецпредставитель президента страны по международным вопросам Селсу Аморим отметил, что обеспокоенность России вопросами безопасности не является необоснованной в историческом контексте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Проведение любых реальных переговоров по урегулированию ситуации на Украине невозможно без участия России. Об этом заявил спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим, выступая по видео-конференц-связи на международной встрече в Саудовской Аравии.

"Как мы ранее неоднократно заявляли, любые реальные переговоры должны включать все стороны. Если мы действительно хотим мира, мы должны тем или иным образом включить Москву в данный процесс", - говорится в тексте выступления, имеющемся в распоряжении ТАСС. Экс-глава МИД и Минобороны также отметил, что в Бразилиа считают важными китайскую и африканскую мирные инициативы по Украине и позитивно оценивают рост числа стран, готовых выступать посредниками между Киевом и Москвой.

Представитель Бразилиа также в очередной раз отметил, что обеспокоенность России вопросами безопасности не является необоснованной в историческом контексте. "Установление прочного мира должно учитывать обоснованную обеспокоенность всех сторон в области безопасности в рамках международного права. Это не просто российско-украинский конфликт. Это еще одна глава в длительном противостоянии России и Запада", - подчеркнул дипломат.

По его мнению, предметом переговоров должен стать вопрос о более устойчивой архитектуре безопасности в Европе. Вместе с тем он также подчеркнул, что важно сохранить неофициальный статус текущего "обмена мнениями" по урегулированию конфликта, не настаивая на подведении "официальных итогов".