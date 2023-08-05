Премьер Нигера надеется на переговоры с мятежниками, но от них пока нет ответа

Как заявил Ухумуду Махамаду, правительство "доверяет военным экспертам ECOWAS, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству"

КАИР, 5 августа. /ТАСС/. Находящийся за пределами страны законный премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду надеется на урегулирование конфликта с мятежниками путем переговоров, хотя от них до сих пор не было положительной реакции на заявления Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

"Мы [законные власти Нигера] надеемся достичь решения путем переговоров, но пока нет положительного ответа [от мятежников] на запросы ECOWAS", - указал нигерский премьер, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera.

По его словам, правительство Нигера "доверяет военным экспертам ECOWAS, если они будут вынуждены прибегнуть к военному вмешательству". По убеждению Махамаду, "если нынешний переворот [в Нигере] будет успешным, то это станет трагедией для региона и повлечет за собой новые путчи".

Находящийся в Париже премьер-министр Махамаду заявил 3 августа, что остается "главой правительства президента Мохамеда Базума". В то же время глава МИД в его кабинете Асуми Масуду, который также находится за пределами страны, провозгласил себя временным главой правительства. На сайте правительства Нигера руководителем структуры по-прежнему числится Махамаду.

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани. ECOWAS осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В противном случае члены объединения обещают принять меры, вплоть до использования силы.

4 августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ECOWAS приняли план на случай военной интервенции в Нигер.