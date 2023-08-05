На консультациях в Джидде решили создать рабочие группы по обсуждению "формулы" Зеленского

В мероприятии принимают участие представители более 30 государств

РИМ, 5 августа. /ТАСС/. Участники посвященных Украине консультаций в саудовском городе Джидда приняли решение создать рабочие группы для обсуждения пунктов "формулы" по урегулированию на Украине, предложенной президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Corriere della sera со ссылкой на европейские источники.

По ее данным, ряд участников встречи считает, "что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения, равно как и верховенство Устава ООН".

"Сроки проведения встречи глав государств пока не определены, но до конца года она может состояться", - сообщили европейские источники.

5-6 августа в Джидде проходят консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии принимают участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала.

В пятницу Саудовское агентство печати сообщило, что участвующие в консультациях страны в основном будут представлены советниками по национальной безопасности. Согласно заявлению, распространенному государственным агентством, правительство Саудовской Аравии надеется, что запланированные переговоры позволят найти способы мирного урегулирования конфликта.