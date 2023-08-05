Рейтинг партии "Альтернатива для Германии" снизился впервые с марта

По данным опроса института Insa, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, АдГ набрала бы на них 21%

БЕРЛИН, 5 августа. /ТАСС/. Рейтинг правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) снизился впервые за последние более чем четыре месяца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Если бы парламентские выборы состоялись в Германии в ближайшее воскресенье, АдГ набрала бы на них 21%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с аналогичным исследованием прошлой недели. Это первое снижение рейтинга партии с марта, когда он составлял 15%

Сейчас АдГ проводит заседание съезда в Магдебурге, на котором определяет список кандидатов на выборах в Европарламент в 2024 году. Местные наблюдатели указывают на разногласия внутри партии по поводу их выбора и возникший на съезде хаос. Как ожидается, возглавит список от АдГ евродепутат Максимилиан Кра, которого уже два раза временно исключали из собственной фракции ("Идентичность и демократия").

Рейтинг политических партий ФРГ продолжает возглавлять оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 27% (плюс 1 п. п. по сравнению с опросом прошлой недели).

Правящую Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы поддержать 19% (плюс 1 п. п.). Также входящие в коалиционное правительство ФРГ "зеленые" и Свободная демократическая партия набрали бы 14% и 7% соответственно. Их рейтинг по сравнению с предыдущей неделей, как и у Левой партии (5%), не изменился.

Опрос проводили с 31 июля по 4 августа. В нем участвовали 1 203 гражданина ФРГ.