Спецслужбы Китая пытались вербовать посещавших ломбарды военных Тайваня

По данным газеты Taipei Times, таким образом разведке КНР было проще находить тех, кто нуждался в деньгах и охотнее соглашался передавать информацию о вооруженных силах острова

ГОНКОНГ, 6 августа. /ТАСС/. Разведывательные службы КНР предпринимали попытки завербовать военнослужащих Тайваня, если те посещали ломбарды. Об этом говорится в редакционной статье тайваньской газеты Taipei Times.

По ее данным, контрразведка острова установила, что предполагаемый сотрудник спецслужб Китая посещал ломбарды, чтобы вычислить среди их клиентов действующих военнослужащих ВС Тайваня. Так он пытался найти военных, которые попали в сложную финансовую ситуацию и остро нуждались в деньгах, поскольку те могли стать наиболее легкими целями для вербовки и шпионажа в пользу КНР.

Издание не сообщает, сколько военных могли стать объектами такой вербовки, а также не уточнило, был ли задержан предполагаемый сотрудник китайских спецслужб.

Мера наказания

Ранее работавший в прокураторе Тайваня юрист Вэн Вэйлунь отметил, что до последнего времени разведывательное сообщество КНР вербовало в основном отставных военных. Большинство таких случаев имели место во время посещения бывшими военнослужащими других стран - там им предлагали денежное вознаграждение и ценные подарки в обмен на информацию о вооруженных силах острова. Однако в последние годы китайская разведка все чаще предпринимает попытки завербовать именно действующих военных Тайваня.

Газета отмечает, что сейчас законодательство Тайваня является относительно мягким по отношению к потенциальным предателям и информаторам среди военнослужащих. В качестве примера издание приводит произошедшее на этой неделе задержание подполковника тайваньских сухопутных войск и предполагаемого сотрудника китайской разведки, которые пытались создать сеть информаторов в ВС острова. Следователи допросили по этому делу еще четырех военных, которых подозревали в шпионаже, однако позже все четверо были освобождены под залог.

По данным директора группы по исследованию оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюня, в среднем уличенные в шпионаже военнослужащие армии острова получают в качестве меры наказания тюремное заключение продолжительностью около 18 месяцев, в то время как за рубежом виновным в аналогичных преступлениях грозит около 19 лет тюрьмы.

Также издание сообщает, что спецслужбы КНР часто открывают своим информаторам счета в китайских банках, куда им перечисляются деньги за шпионаж. Из-за относительно легкого наказания многие тайваньские военные идут на риск, сотрудничают со спецслужбами КНР и не боятся в случае поимки отбыть в тюрьме один или два года, так как после окончания тюремного заключения на личном счете в банке их будет ждать значительное денежное вознаграждение.

2 августа Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что суд острова выдал ордер на арест подполковника сухопутных войск и еще одного подозреваемого в шпионаже в пользу спецслужб КНР. По его данным, подполковник по фамилии Се служил в 601-й бригаде армейской авиации и спецназа и вместе с сообщником вербовал действующих и отставных военнослужащих. Согласно законодательству Тайваня, действующим военнослужащим за предательство и передачу конфиденциальной информации иностранным спецслужбам может грозить до 10 лет тюремного заключения.