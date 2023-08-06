В Ливане прокомментировали ситуацию со столкновениями в палестинском лагере беженцев

Премьер-министр республики Наджиб Микати отметил, что угрозы стабильности его страны нет

БЕЙРУТ, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал необоснованными опасения по поводу угрозы дестабилизации обстановки из-за столкновений между палестинскими фракциями в лагере беженцев на юге страны.

"Ситуация с безопасностью в целом не вызывает беспокойства, угрозы стабильности Ливана из-за столкновений между палестинцами [в лагере беженцев Айн-эль-Хильве] нет", - говорится в заявлении премьера, переданном правительственной канцелярией. Как сообщил Микати, он переговорил с исполняющим обязанности министра внутренних дел Бассамом Мавлави, который заверил его в том, что силовые структуры "внимательно следят за развитием обстановки, предотвращают инциденты и возможные угрозы иностранным гражданам или туристам". Премьер поручил и. о. главы МИД Абдалле Бу Хабибу "вступить в контакты с братскими арабскими странами и убедить их в том, что безопасность их подданных гарантирована".

Заявление главы правительства было сделано вслед за распоряжением покинуть Ливан, которое дали своим подданным Бахрейн, Кувейт и Саудовская Аравия. Они мотивировали такое решение опасностью нахождения в стране из-за вооруженного конфликта в лагере между отрядами палестинского движения ФАТХ и боевиками экстремистской организации "Джунд аш-Шам" (запрещена в РФ).

В свою очередь командующий ливанской армией Джозеф Аун заявил, что войска не собираются проводить антитеррористическую операцию в Айн-эль-Хильве. "Переданные на этот счет предположения в средствах массовой информации не соответствуют действительности", - подчеркнул генерал. Вместе с тем он отметил, что военные держат ситуацию на юге Ливана под контролем.

По данным медицинских источников, за шесть дней уличных перестрелок в лагере Айн-эль-Хильве погибли 13 человек, еще 60 получили ранения. Свыше 20 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в безопасные районы города Сайда, в окрестностях которого находится лагерь.

Столкновения в палестинском лагере, где укрываются члены экстремистских группировок, имели место в марте и мае текущего года, однако они не были такими ожесточенными. В 2007 году ливанская армия подавила вооруженный мятеж исламистов в лагере Нахр-эль-Барид на севере страны. Всего в Ливане насчитывается 12 палестинских лагерей, которые пользуются внутренней автономией, а общая численность беженцев оценивается в 450 тыс.