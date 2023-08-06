5 августа, 22:24

В Хмельницком произошли взрывы

В центральной части Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Серия взрывов произошла в Хмельницком после объявления в области воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство Укринформ.

По данным официального ресурса по оповещению населения, режим воздушной тревоги по состоянию на 01:10 мск действует в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировгорадской, Хмельницкой и Черкасской областях.

В течение 5 августа на всей территории Украины трижды объявляли воздушную тревогу. Во время последней произошли взрывы в Киеве и Житомире. Кроме того, они были слышны в Хмельницкой области, больше всего - в районе военного аэродрома. 

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