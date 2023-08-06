Ким Чен Ын осмотрел работу заводов по выпуску снарядов и двигателей для беспилотников

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, лидер КНДР ознакомился с производством современного стрелкового оружия

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на этой неделе проинспектировал работу заводов по производству крупнокалиберных снарядов для тяжелой артиллерии и реактивных орудий, стрелкового оружия, а также двигателей для крылатых ракет и беспилотников. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте работой завода по производству снарядов реактивных орудий крупных калибров, где подробно ознакомился с ходом осуществления модернизации технических и производственных процессов", - отмечает ЦТАК. Ким Чен Ын высоко оценил работу предприятий по налаживанию серийного производства снарядов. Также сообщается, что лидер КНДР ознакомился с производством современного стрелкового оружия.

Ким Чен Ын также проинспектировал работу завода по производству двигателей для стратегических крылатых ракет и ударных беспилотников. Он подчеркнул, что предприятия играют ведущую роль в развитии оборонной промышленности и осуществлении военной стратегии государства.