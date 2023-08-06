Telegraph: правительство Британии опасается слежки Китая через электрические автомобили

По информации газеты, в королевстве боятся, что подобные машины смогут передавать огромный объем информации - от положения транспортного средства до записи аудио и видео

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Власти Соединенного Королевства опасаются, что произведенные в Китае электрические автомобили могут быть использованы для слежки за британскими гражданами. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник в британском правительстве.

"Если они произведены в такой стране, как Китай, насколько вы можете быть уверены, что это не будет автомобиль для сбора секретных сведений и данных? Если <...> есть электрические автомобили, произведенные странами, которые уже используют технологию для слежки, почему им не делать бы то же самое здесь?" - задался вопросами собеседник издания.

По информации The Daily Telegraph, источники в правительстве выражают опасения, что подобные автомобили смогут передавать огромный объем информации - от положения транспортного средства до записи аудио и видео, а также будут подвержены дистанционному влиянию, в результате которого они могут выйти из строя.

Газета приводит слова главы неправительственного Комитета по изменению климата Криса Старка. Он заявил, что, хотя пока германские электрические автомобили занимают первое место по объему продаж в Великобритании, "Китай быстро движется в направлении второго места и демонстрирует все возможности для того, чтобы занять лидирующую позицию".

В 2020 году под давлением США Великобритания отказалась от сотрудничества с китайской корпорацией Huawei в создании сетей 5G на территории королевства, а также обязала британские компании заменить 5G-оборудование Huawei аналогами от других производителей.