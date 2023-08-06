5 августа, 23:54
Попытка госпереворота в Нигере

Алжир выступил против военного вмешательства в Нигере

AP Photo/ Fateh Guidoum
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун
© AP Photo/ Fateh Guidoum

Алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил, что возможная интервенция в Нигере будет являться прямой угрозой его стране

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Алжир выступает против возможного военного вмешательства в Республику Нигер, где в результате совершенного 26 июля мятежа был отстранен от власти глава государства Мохамед Базум. Об этом заявил в субботу вечером алжирский президент Абдельмаджид Теббун в интервью национальному телевидению.

Читайте также
Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

"Размахивание военной интервенцией в Нигере является прямой угрозой Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем", - подчеркнул глава государства. "Проблемы должны решаться мирным путем", - продолжил он, говоря о происходящих в Нигере событиях.

"Произошел переворот [в Нигере]. И мы подтвердили, что выступаем за конституционную законность. И надо вернуться к этой законности. Мы готовы им помочь", - добавил Теббун.

4 августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

Алжир расположен рядом с Нигером, имеет с ним общую сухопутную границу протяженностью более 950 км. 

Теги:
АлжирНигерТеббун, АбдельмаджидПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация