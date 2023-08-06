Times: правительство Британии считает КСИР Ирана наибольшей угрозой нацбезопасности

По данным газеты, министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман опасается, что Корпус стражей исламской революции усилит свою деятельность

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства считает Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) самой большой угрозой национальной безопасности Великобритании. Как сообщила газета The Sunday Times, такого мнения придерживается глава британского МВД Суэлла Браверман.

В статье говорится о том, что министр опасается, что КСИР усилит свою деятельность на территории королевства. Она же обеспокоена разведданными, которые свидетельствуют о том, что власти Ирана якобы пытаются завербовать в Великобритании членов местного криминала, чтобы с их помощью нападать на оппонентов власти в Иране.

"Угроза со стороны Ирана, как всегда, стала беспокоить нас больше всего, - приводит издание слова источника в МВД. - Это важная тема, потому что они становятся все более агрессивными и их аппетит растет. Они в штыки воспринимают каждого, кто бросает вызов их режиму, просто хотят от него избавиться".

В ноябре прошлого года глава британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум сообщил, что власти Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или убить проживающих в Великобритании критиков Тегерана.

В Великобритании не раз призывали признать КСИР террористической организацией. Однако, как пишет The Sunday Times, подобные предложения не находят поддержки в МИД королевства, где опасаются, что такой шаг может нанести бесповоротный ущерб отношениям Лондона с Тегераном.