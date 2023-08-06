Кисида в годовщину бомбардировки Хиросимы заявил о расколе в мире по ядерному разоружению

Премьер-министр Японии считает, что именно сейчас важно придать импульс международному сообществу для возвращения на путь создания "мира без ядерного оружия"

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил об усилении глубины раскола международного сообщества по вопросу ядерного разоружения и обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Об этом глава японского правительства заявил, выступая с речью на памятной церемонии по случаю 78-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.

"Путь [к миру без ядерного оружия] становится еще сложнее из-за углубляющегося раскола в международном сообществе по вопросу ядерного разоружения и ядерных угроз со стороны России", - заявил он. Кисида подчеркнул, что именно сейчас важно придать импульс международному сообществу вернуться на путь создания "мира без ядерного оружия".

Глава японского правительства пообещал, что его страна продолжит придерживаться политики трех безъядерных принципов: не иметь, не производить и не ввозить на свою территорию ядерное оружие. "Я вновь приношу клятву приложить все силы для достижения мира без ядерного оружия и сохранения постоянного мира", - добавил он.

В этом году Япония председательствует в Группе семи (G7), а саммит "семерки" прошел в мае в Хиросиме. Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим один из японских городов, подвергшихся в 1945 году атомной бомбардировке со стороны США. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира американский президент оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

Японские официальные лица, включая премьер-министра Фумио Кисиду, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически заявляя о "недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия".

Атомная бомбардировка

Утром 6 августа 1945 года японские средства противовоздушной обороны заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 Enola Gay под управлением полковника Пола Тиббетса беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под кодовым названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус распространения взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч. Помимо массовых человеческих жертв, было уничтожено или же сильно повреждено до 90% городских зданий. Население Хиросимы на момент бомбардировки составляло, по разным оценкам, 250-350 тыс. человек.

В качестве цели для первого ядерного удара Хиросима была выбрана неслучайно. Этот город соответствовал всем критериям, позволяющим добиться максимального количества жертв и разрушений: равнинное расположение в окружении холмов, низкая застройка и легковоспламеняющиеся деревянные здания. Город был полностью стерт с лица земли.

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся и погибшие во время самого удара, чья смерть до настоящего времени не была подтверждена. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.