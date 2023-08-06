Алжир и ЕС выступили за восстановление конституционного порядка в Нигере

Министр иностранных дел республики Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудили опасности, которые влекут события в Нигере

РАБАТ, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф и руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили развитие ситуации в Нигере, где в результате мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении алжирского МИД.

В нем отмечается, что Аттаф и Боррель обменялись мнениями по поводу последних событий в Нигере, а также обсудили опасности, которые те влекут как для страны, так и для всего Сахеля. Стороны подчеркнули "необходимость совместной работы для оказания политического и дипломатического давления с целью обеспечения возвращения конституционного порядка в Республике Нигер посредством восстановления Мохамеда Базума на посту законно избранного президента", говорится в сообщении.

Боррель проинформировал Аттафа о мерах, принятых ЕС против исполнителей государственного переворота в Нигере. Алжирский министр подтвердил убежденность его страны в необходимости "уделить ключевое внимание политическому и дипломатическому процессу, учитывая последствия применения силы для ситуации, которая может ухудшиться как на местном, так и на региональном уровне".

Алжир имеет с Нигером общую сухопутную границу протяженностью более 950 км.