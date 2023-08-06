Премьер Японии и мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки не упомянули, что ее совершили США

В прошлые годы японские премьеры и мэры Хиросимы и Нагасаки в своих выступлениях на мемориальных церемониях по случаю годовщин также напрямую не называли Соединенные Штаты

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая на церемонии по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки, ни разу не упомянули США как страну, осуществившую ее в 1945 году.

Японские официальные лица в публичных выступлениях обычно не подчеркивают, что именно США совершили бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В прошлые годы японские премьеры и мэры двух городов в своих выступлениях на мемориальных церемониях по случаю годовщин также напрямую не называли Соединенные Штаты.

В то же время в Мемориальном музее мира в Хиросиме представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года. В учебных пособиях для школ и институтов Японии их история также всесторонне отражена.

В этом году Япония председательствует в Группе семи, а саммит "семерки" прошел в мае в Хиросиме. Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим один из японских городов, подвергшихся атомной бомбардировке со стороны США. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира американский президент оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия. От США в этом году в памятных мероприятиях в Хиросиме и Нагасаки участвует посол в Японии Рам Эмануэль.

Атомные бомбардировки двух городов были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия. В результате взрыва бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения. Общее число жертв бомбардировки превышает 350 тыс.