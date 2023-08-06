Трамп заявил о возможном обострении ситуации вокруг Тайваня из-за некомпетентности Байдена

Бывший американский президент считает, что председатель КНР Си Цзиньпин потерял уважение к Соединенным Штатам после избрания Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Китай может пойти на эскалацию отношений с Тайванем из-за некомпетентности президента США Джо Байдена. С таким утверждением выступил бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина.

Председатель КНР Си Цзиньпин, по словам экс-главы американской администрации, потерял уважение к США после избрания Байдена. "Си [Цзиньпин] никогда бы не предпринимал шагов в отношении Тайваня, однако сейчас он чудовищно близок к тому, чтобы захотеть это сделать, потому что он думает, что ваш лидер некомпетентен, - сказал он. - У него не осталось уважения к нашей стране".

По мнению Трампа, "Байден является самым коррумпированным и некомпетентным президентом в истории США". Если республиканцам не удастся вернуть власть на всеобщих выборах в следующем году, то США "не смогут выжить", полагает бывший президент Соединенных Штатов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала занимавшая тогда пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.