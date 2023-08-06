Трамп пообещал в случае переизбрания начать расследования в отношении Байдена

Экс-президент отметил, что поручит Минюсту США изучить все прозвучавшие в Конгрессе заявления, которые касались предполагаемых преступлений действующего главы государства и его семьи

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии сторонников Республиканской партии в штате Южная Каролина заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства немедленно инициирует расследования по всем возможным правонарушениям действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи.

"В первый же день [на посту президента США] я поручу спецпрокурору [Минюста США] изучить каждое из многочисленных заявлений, озвучиваемых в Конгрессе США, относительно всех бесчестных поступков, в том числе получения взяток от Китая и многих других стран, которые пошли прямиком в карманы преступной семьи Байдена", - сказал он.

В отношении Трампа выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, в частности, речь о финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, ненадлежащем обращении с секретными документами, а также в совершении незаконных действий для сохранения власти на выборах 2020 года. Помимо этого, в августе большое жюри в Джорджии примет решение, выдвигать ли против него новые уголовные обвинения по делу о давлении на власти штата, чтобы они скорректировали результаты голосования. По оценкам самого Трампа, в случае признания виновным по трем уголовным делам ему грозит в общей сложности 561 год тюрьмы.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.