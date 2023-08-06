Корабль КНР применил водометы против береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин

По предварительной информации, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих

БАНГКОК, 6 августа. /ТАСС/. Корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом в социальной сети X (ранее Twitter) сообщила береговая охрана Филиппин.

"Береговая охрана Филиппин решительно осуждает еще один инцидент с опасным маневрированием и незаконным использованием водометов береговой охраной Китая против судов береговой охраны в районе отмели Аюнгин 5 августа", - говорится в сообщении.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели Аюнгин. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.