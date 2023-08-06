США выразили поддержку Филиппинам после заявлений о применении Китаем водометов

В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера отмечается, что вооруженное нападение на государственные суда, самолеты и вооруженные силы Манилы приведет к выполнению Вашингтоном своих обязательств по договору о взаимной обороне, заключенного в 1951 году между Соединенными Штатами и Филиппинами

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. США выразили Филиппинам поддержку в связи с ее заявлениями о применении кораблем береговой охраны Китая водометов при маневрировании в опасной близости от кораблей филиппинской береговой охраны в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море.

"Соединенные Штаты напоминают, что вооруженное нападение на государственные суда, самолеты и вооруженные силы Филиппин, включая их береговую охрану в Южно-Китайском море, приведет к выполнению США своих обязательств <...>, согласно четвертой статье договора о взаимной обороне, заключенного в 1951 году между США и Филиппинами", - следует из опубликованного в субботу заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели Аюнгин. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.