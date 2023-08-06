Трамп заявил, что только ему под силу предотвратить третью мировую войну

Бывший президент США отметил, что вооружения сейчас настолько мощные, что "способны уничтожить весь мир"

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп считает, что только он в качестве главы американской администрации сможет предотвратить третью мировую войну.

"Я предотвращу третью мировую войну, - сказал он на мероприятии сторонников Республиканской партии США в штате Южная Каролина. - Вооружения в настоящее время настолько мощные, что способны уничтожить весь мир. Я этого не допущу. И я полагаю, что я единственный, кто сможет это сделать".

Трамп утверждал, что в случае избрания на высший государственный пост в ноябре следующего года сможет достигнуть мирного урегулирования конфликта на Украине "еще до возвращения в Овальный кабинет". "Мы немедленно добьемся урегулирования и сделаем это честным не только для одной или другой стороны. Мы сделаем это справедливо", - добавил он. Трансляция выступления велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне. Бывший глава государства также не раз утверждал, что в случае победы на президентских выборах смог бы за сутки обеспечить урегулирование ситуации на Украине, но не уточнял, как именно он намерен этого добиться.