В Пакистане заявили о законных основаниях для приговора экс-премьеру Пакистана Хану

Министр внутренних дел республики Рана Санаулла пояснил, что разбирательство по делу против бывшего премьер-министра заняло приблизительно шесть-восемь месяцев

ИСЛАМАБАД, 6 августа. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Приговор бывшему премьер-министру Пакистана и председателю оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрану Хану вынесен справедливо и в соответствии с законом. Об этом в воскресенье корреспонденту ТАСС заявил министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла.

"О несогласии с решением суда не может быть и речи, - сказал министр. - Решения судов выше чьего-либо согласия или несогласия. Есть система, есть закон, есть конституция".

Он отметил, что разбирательство по делу против Хана заняло приблизительно шесть-восемь месяцев. До этого соответствующим ходатайством занималась избирательная комиссия исламской республики. "Избирком дал ему [Хану] возможность заниматься своими делами. Он [Хан] тактикой задержек растянул рассмотрение вопроса [в избиркоме] примерно на три-четыре года. После этого избирательная комиссия приняла решение в соответствии с законом и направила дело в суд, как того и требует законодательство, - указал Санаулла. - В суде ему [Хану] предоставили возможность быть представленным через своего адвоката. Он также явился в суд, ответил на вопросы и записал свое заявление".

"В конце концов, приговор против Хана - это именно судебное, а не административное решение. Это решение суда, поэтому нет места для разногласий. Есть суды, есть высокие суды, есть Верховый суд. Хан имеет полное право обжаловать это решение. Он может внести залог, он может получить помощь, если почувствует несправедливое обращение", - добавил министр.

Санаулла отметил, что дело в отношении Хана было простым. "Все зафиксировано. Он украл подарки из Тошаханы (прим. ТАСС - государственное хранилище иностранных подарков). Он не задекларировал эти подарки, а также активы и деньги, полученные от их продажи. Он не упомянул о них в своих декларациях для избирательной комиссии, регистрируясь в качестве кандидата, хотя обязан был это сделать", - сказал министр.

5 августа председатель ДЗС Хан в ходе заседания Окружного суда Исламабада был признан виновным в коррупции и приговорен к трем годам тюремного заключения. Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рупий ($1,2 тыс.). После вынесения приговора Хан был арестован в собственной резиденции в городе Лахор.

Обвинения в отношении экс-премьера

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Лидер ДЗС лишился должности премьера 10 апреля 2022 года после вынесения ему вотума недоверия.

9 мая Хана взяли под стражу по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его арест вызвал массовые протесты сторонников ДЗС, которые вступали в столкновения с полицией, поджигали автотранспорт и нападали на военные объекты. В итоге Хан был освобожден под залог, однако различные суды немедленно предъявили ему обвинения по другим делам.