Глава МВД Пакистана рассчитывает на честные выборы в парламент страны

Рана Санаулл пояснил, что через два-три дня в республике назначат временное правительство

ИСЛАМАБАД, 6 августа. /Корр. ТАСС Руслан Бекниязов/. Избирательная комиссия Пакистана совместно с временным правительством проведут честные и свободные выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента). Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС министр внутренних дел Пакистана Рана Санаулла.

"Через два-три дня будет назначено временное правительство. Оно будет помогать избирательной комиссии", - сказал он.

"Я ожидаю свободных и честных выборов, которые станут отражением воли народа. Любая партия или отдельные лица, будь то партийные или независимые кандидаты, получат народный мандат, сформируют правительство и будут служить стране и народу Пакистана", - указал Санаулла.

"Мы не нуждаемся и не думаем ни о чем, кроме свободных и честных выборов, предусмотренных Конституцией Пакистана", - добавил министр.

На следующей неделе ожидается завершение полномочий федерального правительства исламской республики во главе премьер-министром Шахбазом Шарифом и роспуск Национального собрания. Взамен уходящего руководства страны будет сформирован временный кабинет министров, главной задачей которого станет проведение выборов в нижнюю палату федерального парламента в установленные конституцией сроки. Планируется, что одновременно с выборами в нижнюю палату парламента Пакистана состоятся выборы в законодательные собрания провинций Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва.