Французский политик считает, что Париж должен привыкнуть говорить с Африкой на равных

Это необходимо, чтобы избежать роста антифранцузских настроений, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Франция должна извлечь уроки из кризиса в Нигере, один из них заключается в необходимости говорить на равных со странами Африки, чтобы избежать роста антифранцузских настроений. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС лидер французской партии "Патриоты", бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Нужно говорить ясно, не надо принимать людей за дураков. У меня иногда складывается впечатление, что французские дипломаты считают африканцев наивными, - сказал он. - Франция имеет интересы, которые она должна защищать, но она должна говорить об этом прямо, а не пытаться всех заставить верить, что она борется за что-то другое".

Политик признал, что в африканских странах на фоне дипломатических ошибок прошлого растут антизападные настроения, в частности антифранцузские. Филиппо раскритиковал решение президента Франции Эмманюэля Макрона направить в Камерун посла по правам ЛГБТ Жан-Марка Бертона, "что никак не стыковалось с африканским обществом". В июне текущего года власти Камеруна отказали послу в праве въезда.

По мнению Филиппо, в связи с тем, что сейчас в Нигере "затрагиваются стратегические интересы Франции", Макрону "стоило бы прервать свой отпуск", в котором он находится. Политик назвал происходящее в Нигере "серьезным кризисом для Франции", напомнив, что, помимо прочего, Париж "получал 18% поставок урана для своих атомных станций" из этой страны, где у него также "военная база с 1,5 тыс. солдат". Лидер партии "Патриоты" подчеркнул, что это последнее из государств Сахеля из зоны трех границ (после Мали и Буркина-Фасо), где у Франции остались размещены войска.

"Это столь же серьезный для Франции кризис, как и в Буркина-Фасо или в Мали, а завтра, может быть, и в Сенегале, потому что Франция не обладает дипломатией, которая была бы способна отстаивать ее интересы, - сказал он. - Франции следует честно защищать свои интересы и говорить с африканцами на равных, заставляя уважать себя. А для этого надо, чтобы и Франция уважала сама себя, а не сидела за спинами США, НАТО и ЕС".

"Я уверен, что все еще сможет наладиться и что мы восстановим уважительное сотрудничество со всеми, в частности с африканскими странами", - заключил он.