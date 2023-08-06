Французский политик считает, что интервенция ECOWAS разожжет пожар во всей Западной Африке

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо добавил, что это не принесет никому пользы

ПАРИЖ, 6 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Военное вторжение в Нигер со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) может разжечь большой пожар во всей Западной Африке и несет угрозу глобализации конфликта, что не принесет никому пользы. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Я выступаю против военной интервенции ECOWAS, потому что она спровоцирует большой пожар в Западной Африке", - сказал он. По словам политика, напряженность вокруг ситуации в Нигере подогревается и "игрой альянсов": в то время как с одной стороны собирается коалиция внутри ECOWAS, с другой стороны солидарность проявляют Буркина-Фасо, Гвинея, Нигер, Мали и, "возможно, Алжир". За ECOWAS же, "по мнению многих африканцев, стоит Франция, но, вероятно, и США". В подтверждение своих слов он напомнил, что президент Нигера Мохамед Базум выступил с призывом на страницах газеты The Washington Post 4 августа "напрямую к США, а не к Франции".

"Так что мы имеем: во-первых, риск всеобщего пожара, который ничему не поможет, а наоборот, во-вторых, особенно высокий риск для имиджа, репутации и интересов Франции в регионе, в-третьих, это вероятная глобализация конфликта - к Украине добавится и Африка. Очень большая опасность", - констатировал политик. Он добавил, что подозрения общественности во влиянии на ECOWAS со стороны Франции и США лишь еще больше ударят по имиджу западных стран.

Комментируя возможности ЕС по поддержке Африки одновременно с Украиной в случае возникновения военного конфликта после ультиматума ECOWAS, Филиппо заметил, что "от них не стоит ждать рационального поведения". "Я думаю, что в случае с Африкой Евросоюз опять будет действовать так, как ему прикажут из США, как это уже происходит с Украиной, подчиняясь американской дипломатии", - констатировал он.

Политик выразил мнение, что Евросоюз за счет своей поддержки Украины оружием и финансами уже "уничтожает собственную энергосистему", а подскочившие тарифы на энергию пагубно сказываются как на производстве, так и на покупательской способности граждан. "ЕС показал способность выстрелить себе в ногу только ради того, чтобы выслужиться перед США", - заявил Филиппо.

Позиция ЕС

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил, что Евросоюз принял решение об эвакуации своих граждан из Нигера. Он также подчеркнул, что после завершения эвакуации ЕС "поддержит все меры", которые намерено принять Экономическое сообщество западноафриканских государств для "восстановления конституционного порядка в Нигере".

Боррель также в очередной раз объявил, что ЕС никогда не признает пришедшие к власти в результате переворота в Нигере силы, и заявил, что эти события, вслед за начавшимися в 2021 году переворотами в Мали, Гвинее, Буркина-Фасо и Судане, станут "крупнейшим разворотом" против демократии в регионе. Ранее его пресс-секретарь Набила Массрали, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе, заявила, что ЕС пока не получал запросов о военной помощи для возможной интервенции ECOWAS в Нигере, но готов их рассмотреть, если получит.