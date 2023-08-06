В Узбекистане по делу о массовых беспорядках в Каракалпакии осудили трех сотрудников МВД

В частности, двум из них суд назначил семь лет лишения свободы, признав виновными в жестоком обращении и причинении тяжкого вреда здоровью

ТАШКЕНТ, 6 августа. /ТАСС/. Каганский городской суд по делу о неподобающем обращении к задержанным в ходе массовых беспорядков в Каракалпакии в июле 2022 года вынес решение в отношении трех сотрудников МВД Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

В частности, двум сотрудникам МВД суд назначил семь лет лишения свободы, признав их виновными в жестоком обращении и причинении тяжкого вреда здоровью. "Еще один сотрудник МВД Ж. М. признан виновным по ч. 2 ст. 117 (оставление в опасности, повлекшее смерть человека) и ч. 1 ст. 238 (лжесвидетельство), он приговорен к трем годам заключения с лишением права работать в органах внутренних дел в течение одного года", - добавили в пресс-службе.