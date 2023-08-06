В партии Шольца впервые призвали передать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц предупредил о том, что власти ФРГ, отказываясь от поставок Taurus, якобы теряют драгоценное время

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреас Шварц призвал правительство страны предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

"Контрнаступление застопорилось, Украина не имеет какой бы то ни было серьезной авиации для поддержки. Тут остается только управляемое оружие, такое как крылатые ракеты Taurus, посредством которых украинская армия могла бы преодолеть созданные россиянами минные поля и отвоевать территорию", - утверждал он в интервью журналу Der Spiegel. Шварц тем самым первым в рядах партии канцлера Олафа Шольца высказался за предоставление ВСУ Taurus. Ранее о необходимости передачи Киеву такого оружия заявляли некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии (СвДП), а также оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

Шварц предупредил о том, что власти ФРГ, отказываясь от поставок Taurus, якобы теряют драгоценное время. "Я вижу дежавю. Как и в вопросе поставок танков, мы сейчас отказываемся от передачи важной техники, которая в конечном итоге, по всей видимости, все же будет предоставлена", - считает парламентарий.

Комментируя опасения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса касательно того, что у Taurus "особая дальность" и что Киев может использовать их для ударов по объектам в РФ, Шварц указал на то, что ВСУ уже в состоянии достигнуть российской территории, используя поставленные им артиллерийские системы Mars и HIMARS.

"Мы хотим добиться того, чтобы Украина была в состоянии быстрее выиграть войну. Для этого ей требуются крылатые ракеты "воздух - земля" типа Taurus", - продолжал депутат. По его мнению, оружие можно запускать не только с западных боевых самолетов при условии внесения некоторых изменений в конструкцию уже имеющихся у Киева истребителей. "Однако эти преобразования требуют времени, которого в итоге снова может оказаться недостаточно", - полагает он.

Вопрос поставок Taurus

Как пишет журнал, большинство представителей Социал-демократической партии Германии выступает против передачи Киеву крылатых ракет, в то время как политики от "зеленых" и СвДП в принципе открыты к обсуждению вопроса предоставления Taurus из запасов Бундесвера. Эксперт фракции "зеленых" по вопросам обороны Агнешка Бруггер заявила в интервью Der Spiegel, что Берлин мог бы договориться с Киевом о том, что при нанесении ударов ракетами "будут исключены определенные территории или что оружие будет применяться исключительно по важным с военной точки целям".

Киев в конце мая запросил у Берлина Taurus дальностью действия до 500 км. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос их передачи с Шольцем во время визита в Берлин 14 мая. По их данным, Киев "хотел бы их срочно получить".

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет Taurus, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Украине. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше.