В Нигере заявили, что дестабилизация республики чревата активизацией боевиков-исламистов

Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду считает, что возможность договориться с мятежниками "еще есть"

РИМ, 6 августа. /ТАСС/. В Нигере существует угроза повышения активности исламистов после государственного переворота и отстранения от власти президента Мохамеда Базума. Такое мнение выразил в интервью итальянской газете La Stampa премьер-министр Ухумуду Махамаду, находящийся за пределами африканской страны.

"Существует большой риск. Если Нигер будет дестабилизирован, эти группировки могут двинуться на юг, - предупредил премьер. - Мы всегда говорили, что Нигер - это защитная дамба для всех стран Западной Африки, и именно это беспокоит нас в связи с безответственным поступком участников переворота". "Джихадисты могут найти благоприятную почву для экспансии", - полагает он.

По мнению Махамаду, дестабилизация усугубит проблему нелегальной миграции. "Если правительство Нигера будет дестабилизировано, то, разумеется, мигранты потянутся в Европу, в частности в Италию. У нас есть программа сотрудничества с европейскими странами, в том числе с Италией, по борьбе с нелегальной миграцией. В связи с санкциями, которые будут введены против Нигера, многие из этих программ сотрудничества прекратятся", - добавил он.

Премьер полагает, что возможность договориться с мятежниками "еще есть".

Находящийся в Париже премьер-министр Махамаду заявил 3 августа, что остается "главой правительства президента Мохамеда Базума". Министр иностранных дел и сотрудничества в его кабинете Асуми Масуду, который также находится за пределами Нигера, провозгласил себя временным главой правительства. На сайте правительства африканской республики премьером по-прежнему числится Махамаду.