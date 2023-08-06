Бывшие главы BND заявили о необходимости изменения всей архитектуры безопасности Германии

Аугуст Ханнинг и Герхард Шиндлер считают, что германские спецслужбы, в особенности BND, "страдают от излишка контроля"

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Бывшие руководители Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Аугуст Ханнинг (занимал пост в 1998-2005 годах) и Герхард Шиндлер (в 2011-2016 годах) считают необходимым изменить всю архитектуру безопасности страны, в частности создать новую спецслужбу по примеру американского Агентства национальной безопасности (NSA) или британского Центра правительственной связи (GCHQ).

"Переломный момент, о котором канцлер заявил применительно к Бундесверу, не только означает возвращение к классическому ведению военных операций, но и требует изменения всей архитектуры безопасности нашей страны", - заявили они в комментарии для газеты Bild am Sonntag. Ханнинг и Шиндлер считают, что германские спецслужбы, в особенности BND, "страдают от излишка контроля".

"Спецслужбы нельзя превращать в беззубую сторожевую собаку с намордником и железной цепью. Все следует подвергнуть перепроверке", - полагают бывшие руководители BND. По их мнению, чтобы следовать нога в ногу с партнерами, нужно создать "новую техническую службу" по образцу NSA или GCHQ.

"Мы не можем позволить себе на долгосрочную перспективу возложить вопросы борьбы с терроризмом в Германии и защиты наших солдат в миссиях на плечи зарубежных служб", - написали Ханнинг и Шиндлер. Они призвали передать министерству обороны полномочия Ведомства федерального канцлера по контролю над деятельностью BND и заложить новые правовые основы для ведения радиотехнической разведки и политической поддержки получения источников информации.