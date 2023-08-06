6 августа, 08:05

Япония заявила, что продолжит оставаться мостом между ядерными и неядерными государствами

Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что Япония является единственной страной, пережившей атомные бомбардировки

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Япония в своем стремлении к созданию мира без ядерного оружия будет продолжать пытаться играть роль моста между ядерными и неядерными государствами. Об этом журналистам сообщил ее премьер-министр Фумио Кисида.

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Японские общественные организации, включая "хибакуся" - людей, переживших атомные бомбардировки, по случаю отмечаемой 6 августа годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы в очередной раз призвали японские власти присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). "Без участия в нем ядерных держав не удастся продвинуться к миру без ядерного оружия", - отметил Кисида, подчеркнув, что Япония как единственная страна, пережившая атомные бомбардировки, будет продолжать пытаться играть роль моста между ядерными и неядерными государствами.

ДЗЯО был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств - членов ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию. Документ вступил в силу в январе прошлого года после того, как его ратифицировали более 50 стран. Ядерные державы к нему не присоединялись, Япония также не стала подписывать договор. Японское внешнеполитическое ведомство все эти годы занимает последовательную позицию, согласно которой Токио намеренно не присоединяется к договору и выполняет роль посредника в диалоге между ядерными и неядерными государствами. 

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