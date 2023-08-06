Украина с начала боевых действий получила от партнеров гранты и кредиты на $60 млрд

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, больше всего средств поступило от США

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Общая сумма грантов и кредитов, выделенных Украине ее партнерами с конца февраля прошлого года, достигла $60 млрд. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"На этой неделе внешняя поддержка (гранты и кредиты) от международных партнеров <...> достигла отметки $60 млрд в бюджет", - написал он в Telegram-канале. По данным Железняка, больше всего средств поступило от США - $20,43 млрд. Немногим меньше от ЕС - $19,39 млрд. От МВФ Украине перечислено $6,29 млрд.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в этом году Киев рассчитывает привлечь $45,8 млрд от международных партнеров на бюджетное финансирование и еще $14 млрд на так называемые программы скорейшего восстановления. В июле Шмыгаль заявлял, что с начала года страна уже получила от Запада свыше $23 млрд для покрытия дефицита бюджета. Как отмечала глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, за первые шесть месяцев 2023 года внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд госбюджета. В свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что Украина перестанет существовать как государство без западного кредитования.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривает рекордный дефицит в размере $38 млрд, президент страны Владимир Зеленский "предложил" Западу полностью его покрыть. При этом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев признавал, что Украина не может распоряжаться имеющимися деньгами без согласования с западными странами, любые расходы и изменения не должны противоречить их видению.