Экс-советник Пентагона уверен в намерении США обвинить Украину в поражении и уйти

По словам Дугласа Макгрегора, Соединенные Штаты будут стремиться переключить внимание американцев на Китай

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Американские власти осознают неизбежность поражения Украины, поэтому стремятся выйти из конфликта, обвинив в провале украинскую сторону. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

"[В правящих кругах США] наблюдается желание отвлечь внимание от этого неизбежного провала [Украины], который в конце концов просочится в СМИ и в сознание [рядовых] американцев. <...> Одновременно люди [в Вашингтоне] в кулуарах ищут способ выйти из украинского конфликта, сказав, что они предоставили Киеву все необходимое, однако украинцы сами не смогли ничего добиться, и теперь им самим придется разбираться с последствиями", - отметил эксперт. Он также указал, что Вашингтон будет стремиться переключить внимание американцев на Китай, который они объявят "новым пугалом" вместо России.

При этом Макгрегор не исключил вероятности эскалации конфликта на Украине до состояния "ужасной региональной войны" с участием США. Эксперт пояснил, что Польша, стремясь "возвратить исторические земли", которые сейчас, по мнению Варшавы, "входят в состав Украины и даже Белоруссии", может ввести войска на западную Украину и вступить в открытый конфликт с Россией. В таком случае Вашингтон может "против своей воли" оказаться втянутым в военный конфликт на западе Украины. Ситуация быстро "выйдет из-под контроля", поскольку "русские не потерпят этого", заключил эксперт.