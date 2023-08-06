6 августа, 08:31
Военная операция на Украине

В Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз принял на лечение 2,4 тыс. украинцев

В ЕК не уточнили, за какой период времени эти люди попали в больницы и являются ли они военнослужащими или гражданскими

БРЮССЕЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. граждан Украины приняты на лечение в 21 одной стране Евросоюза из 27. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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"Более 2400 украинских пациентов были переданы для получения специального лечения в больницах по всей Европе через Европейский механизм гражданской обороны", - сообщила Еврокомиссия.

ЕК не уточняет, за какой период времени эти люди попали в больницы и являются ли они военнослужащими или гражданскими. Летом 2022 года Еврокомиссия сообщала, что с начала конфликта в Европу на лечение попали около тысячи украинцев.

В 2022 году Евросоюз и НАТО достигли договоренности о получении медицинской помощи и прохождении реабилитации в Европе военнослужащими украинской армии, получившими ранения и различные заболевания в ходе конфликта. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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