FT: стремление Украины вступить в ЕС ставит под вопрос будущее европейского проекта

По сведениям газеты, в Брюсселе уже начались дискуссии о возможности преобразования сообщества

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Желание украинских властей вступить в Евросоюз потребует проведения реформ не только на Украине, но и в самом ЕС, в связи с чем в Брюсселе уже начались дискуссии о возможности преобразования сообщества. Об этом в воскресенье проинформировала британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отметило, что в конце июня в Брюсселе прошла встреч глав 10 крупнейших по численности населения стран ЕС, включая Францию, Германию, Польшу и Румынию, на которой обсуждался вопрос вступления Украины в Евросоюз. Согласно FT, в ходе дискуссий стало ясно, что ЕС придется радикально трансформироваться для того, чтобы пойти на "историческое расширение". По итогам переговоров лидеры европейских стран договорились создать рабочую группу по указанному вопросу, после чего представители правительств приступили к "сложной задаче согласования позиций".

"Мы хотели понять, можем ли мы добиться достаточной политической поддержки для того, чтобы идти вперед, - заявил источник газеты. - Цель была в том, чтобы услышать разные мнения". FT подчеркнула, что сам факт прошедшей встречи говорит о серьезных дискуссиях относительно вступления Украины в ЕС, хотя ранее подобное казалось нереалистичным.

В то же время многие чиновники и дипломаты государств - членов Евросоюза в частных беседах ставят под сомнение перспективы вступления Украины в состав сообщества. В частности, в европейских столицах, по сведениям издания, полагают, что присоединение к ЕС Украины, которая до конфликта по численности населения уступала только четырем государствам - членам Евросоюза и при этом является беднейшей страной в Европе, имело бы "монументальные последствия" для бюджета сообщества и процесса принятия решений в нем.

Украина и Евросоюз

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от ЕК более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в части борьбы с коррупцией. При этом власти надеются до октября выполнить оставшиеся пять условий для начала переговоров. 24 июля Зеленский заявил, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в ЕС.