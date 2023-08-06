СМИ: российское судно Lady R не брало на борт оружие в ЮАР

Его загрузили продовольствием и другими товарами, сообщил портал News24

ПРЕТОРИЯ, 6 августа. /ТАСС/. Российское судно Lady R, заходившее в декабре 2022 года на базу Военно-морских сил ЮАР, не загружали там оружием для дальнейшей отправки в РФ. Об этом сообщил местный новостной портал News24 со ссылкой на доклад независимой комиссии, созданной по распоряжению президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Расследование показало, что Lady R не брало на борт южноафриканское оружие для России, когда находилось на военно-морской базе ЮАР в Саймонстауне, отмечает News24. Судно, направлявшееся в РФ, загрузили продовольствием и другими товарами.

Рамапоса 28 мая назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг судна Lady R. По утверждению посла США в ЮАР Рубена Бригети, в Саймонстауне оно взяло на борт оружие и боеприпасы для дальнейшей поставки в РФ. Администрация президента ЮАР заявила, что высказывания посла подрывают партнерство с США. Подчеркивалось, что американская сторона не представила никаких доказательств в поддержку своих утверждений.

Экспертную комиссию возглавил бывший судья Финеас Мохапело, в нее также входили адвокаты Лия Гкабаше и Энвер Сурти. Доклад был готов 4 августа, он передан главе государства. Документ официально еще не опубликован, однако несколько местных СМИ уже узнали о его содержании.