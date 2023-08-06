АдГ назвала ЕС неудавшимся проектом и объявила своей целью создание нового сообщества

В партии сообщили, что Европа должна постепенно взять в свои руки вопросы обеспечения собственной безопасности

БЕРЛИН, 6 августа. /ТАСС/. Немецкая правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает Евросоюз "провалившимся проектом" и требует создания в Европе нового сообщества - "объединения европейских наций". Об этом говорится в преамбуле к программе, с которой АдГ собирается идти на выборы в Европарламент в 2024 году. Выдержки из документа, согласованного на съезде в Магдебурге, приводит агентство DPA.

В июне партия намеревалась включить в программу формулировку о необходимости "упорядоченного роспуска" Евросоюза, но сейчас о нем в тексте речи нет. Также не содержится и требования о выходе Германии из ЕС - так называемого Dexit (по аналогии с Brexit - выходом Великобритании из ЕС), чего еще в 2021 году потребовало большинство делегатов проходившего тогда в Дрездене федерального съезда АдГ. Вместо этого в новой программе говорится об идее создания "европейского сообщества суверенных демократических государств".

В партии заявили "о полном провале ЕС во всех областях, которые имеют экзистенциальное значение для Европы", в частности в миграционной политике. В программе в принципе подвергаются критике европейские санкции, хотя и не говорится о России. "Мы отвергаем любое доминирование неевропейских крупных держав в европейской внешней политике и политике безопасности", - отмечается в тексте. По оценке АдГ, Европа должна постепенно взять в свои руки вопросы обеспечения собственной безопасности. Кроме того, партия отвергает евро.

Задачами "объединения европейских наций" АдГ видит создание единого рынка, защиту внешних границ от нелегальных мигрантов, обеспечение стратегического суверенитета в вопросах политики безопасности и сохранение "различных идентичностей" в Европе. "Опираясь на эти основные столпы, страны-члены смогут автономно и гибко заключать функциональные двусторонние и многосторонние соглашения в соответствии со своими потребностями", - приводит DPA выдержки из документа.

О партии

"Альтернатива для Германии" была образована в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ЕС она начала наращивать популярность, используя тему беженцев. На выборах в Бундестаг в 2017 году АдГ набрала 12,6% голосов, став третьей силой в парламенте, а в 2021 году - 10,3%, уступив четырем партиям.

В ФРГ партию считают правопопулистской. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в какой бы то ни было коалиции - ни на федеральном, ни на региональных уровнях. Сейчас рейтинг популярности АдГ колеблется на уровне 20-22%, она опережает даже Социал-демократическую партию Германии канцлера Олафа Шольца.