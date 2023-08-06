6 августа, 10:06
Военная операция на Украине

СМИ: кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

Также одним из вопросов повестки заседания станет ситуация в турецкой экономике, сообщил телеканал A-haber

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании в понедельник возобновление зерновой сделки, урегулирование на Украине и возможный визит в республику президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал A-haber со ссылкой на правительственные источники.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

Вторым основным вопросом повестки заседания кабмина будет ситуация в турецкой экономике. В связи с этим планируется рассмотреть возможности привлечения иностранных инвестиций в свете поездки Эрдогана по странам Персидского залива в середине июля и новых визитов в регион во второй половине августа. В частности, президент Турции планирует посетить Кувейт, Оман и Бахрейн.

4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам. Одним из основных вопросов повестки возможных переговоров лидеров двух стран, как отмечает телеканал TRT, станет возобновление реализации зерновой инициативы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация