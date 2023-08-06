СМИ: кабмин Турции обсудит 7 августа зерновую сделку, Украину и возможный визит Путина

Также одним из вопросов повестки заседания станет ситуация в турецкой экономике, сообщил телеканал A-haber

СТАМБУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудит на заседании в понедельник возобновление зерновой сделки, урегулирование на Украине и возможный визит в республику президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил телеканал A-haber со ссылкой на правительственные источники.

Вторым основным вопросом повестки заседания кабмина будет ситуация в турецкой экономике. В связи с этим планируется рассмотреть возможности привлечения иностранных инвестиций в свете поездки Эрдогана по странам Персидского залива в середине июля и новых визитов в регион во второй половине августа. В частности, президент Турции планирует посетить Кувейт, Оман и Бахрейн.

4 августа Эрдоган сообщил журналистам о возможности визита Путина в Турцию. По его словам, точная дата визита пока не определена и будет согласована по дипломатическим каналам. Одним из основных вопросов повестки возможных переговоров лидеров двух стран, как отмечает телеканал TRT, станет возобновление реализации зерновой инициативы.