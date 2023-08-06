МККК намерен продолжать оказывать помощь населению Нигера

Официальный представитель Международного комитета Красного Креста Фатима Сатор напомнила, что МККК присутствует в республике с 2007 года

ЖЕНЕВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Гуманитарные операции Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нигере продолжаются, и он намерен продолжать оказывать помощь пострадавшим от конфликта людям. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МККК Фатима Сатор.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, планирует ли МККК продолжать свою работу в Нигере или собирается покинуть страну, она отметила: "Операции МККК в Нигере продолжаются, и мы привержены тому, чтобы продолжать оказывать жизненно важную и столь необходимую гуманитарную помощь людям, пострадавшим от конфликта". "Насколько это возможно, МККК продолжит свои усилия по защите и оказанию помощи людям, пострадавшим от вооруженного конфликта в регионах Тиллабери, Диффа и Тахуа", - сказала официальный представитель, напомнив, что МККК присутствует в Нигере с 2007 года.

Как подчеркнула Сатор, комитет "внимательно следит за развитием ситуации". Вместе с тем, "будучи нейтральной, беспристрастной и независимой организацией, МККК не комментирует политические вопросы, такие как события, происходящие в настоящее время в Нигере". В настоящее время МККК и его партнеры по Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца, присутствующие в Нигере, вместе с работают над "обеспечением безопасности своих сотрудников и волонтеров" и ведут мониторинг, "чтобы решить, следует ли активировать свой план реагирования на чрезвычайные ситуации".

Сатор напомнила, что жители Нигера "сталкиваются с огромными проблемами". Согласно принятому в марте национальному плану реагирования на отсутствие продовольственной безопасности, в помощи нуждаются около 4,3 млн человек, или 17% населения. Потребности в помощи особенно остро ощущаются в районах, затронутых вооруженным конфликтом в регионах Диффа, Тиллабери и на севере - Тахуа, а также в районах, страдающих от последствий изменения климата. "Любое ухудшение ситуации с безопасностью и экономической ситуации может еще больше усложнить жизнь миллионам людей, которые и без того уязвимы", - констатировала официальный представитель.