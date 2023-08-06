В Ираке погиб представитель Рабочей партии Курдистана при атаке турецкого беспилотника

Еще один человек получил ранения

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Турции нанес удар по автомобилю Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, на северо-востоке Ирака. Об этом сообщил информационный портал Shafaq news со ссылкой на организацию по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане.

По ее информации, удар был нанесен утром на западе провинции Сулеймания, один военный представитель РПК погиб, еще один ранен.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь-замок" на севере Ирака в апреле прошлого года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.