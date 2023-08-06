Зеленский анонсировал продолжение в стране кадровых чисток на следующей неделе

По словам президента Украины, "старых форматов" в стране больше не будет

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что на следующей неделе государственный аппарат ждет очередная волна кадровых чисток.

"На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов. <...> Старых форматов в нашем государстве больше не будет - тех форматов, когда одни защищали государство и людей, другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде", - цитирует его пресс-служба в сообщении на сайте офиса президента.

В предыдущий раз о "масштабной борьбе с коррупцией" Зеленский объявил в начале года на фоне скандала вокруг закупок для Минобороны по многократно завышенным ценам. Тогда должности потеряли несколько высокопоставленных чиновников ведомства, включая замминистра Вячеслава Шаповалова. Позже им предъявили обвинения в растрате и хищениях. Появлялись слухи и о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова, однако этого не произошло.

Летом страну захлестнула волна скандалов, связанных с зарубежным отдыхом депутатов, что происходило на фоне жестких ограничений на выезд мужчин из страны во время мобилизации. Еще одной темой, на которую пришлось реагировать в офисе президента, стала коррупция в военкоматах. После скандала с военкомом Одесской области, у семьи которого обнаружили имущество за границей, было объявлено о масштабной проверке в этой сфере. Правоохранительные органы стали регулярно отчитываться о раскрытых преступных схемах.

Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, которые преподносятся как "борьба с коррупцией" являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признавал, что в стране замалчиваются факты преступлений, чтобы "не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.