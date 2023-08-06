В МИД Армении выразили протест в связи с фильмом на азербайджанском ТВ

В нем армянские территории представлены с азербайджанскими топонимами, отметила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян

ЕРЕВАН, 6 августа. /ТАСС/. МИД Армении выразил протест в связи с показанным фильмом по азербайджанскому телеканалу, в котором армянские территории представлены с азербайджанскими топонимами. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ани Бадалян в своем микроблоге в соцсети X (ранее Twitter), назвав картину посягательством на суверенную армянскую территорию.

"Государственное телевидение Азербайджана показало 35-минутный "фильм", в котором вся суверенная территория Республики Армения представлена как территория Азербайджана. На видео Армения "исчезает" с карты. Это не что иное, как открытая пропаганда и неприкрытая угроза суверенному соседу", - написала Бадалян и привела часть видеоролика, где Ереван и озеро Севан названы азербайджанскими топонимами.

Фильм, который показало гостелевидение Азербайджана, рассказывал о территориях, где, по данным азербайджанской стороны, в разные периоды истории проживал этот народ.

Армения и Азербайджан ведут переговоры о демаркации участка общей границы и заключении мирного договора. Состоялось уже несколько встреч на высшем уровне, а также консультаций на уровне глав МИД, которые проходили при посредничестве как России, так и западных стран. Несмотря на то, что в Баку и Ереване отмечают прогресс в ходе переговоров, стороны признают, что пока не удается достичь договоренностей по ряду ключевых вопросов, в том числе по каким картам следует провести делимитацию границы. В то же время они регулярно сообщают о перестрелках и инцидентах на общем участке границы.