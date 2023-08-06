В Ираке заблокировали Telegram

Как отметили в Министерстве коммуникации республики, решение приняли, в частности, для сохранения персональных данных граждан

КАИР, 6 августа. /ТАСС/. Иракские власти официально объявили о блокировке на территории страны мессенджера Telegram. Об этом говорится в специальном заявлении Министерства коммуникации Ирака.

"Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером", - указывается в заявлении.

Министерство пояснило, что соответствующие структуры неоднократно требовали от управляющей компании "сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев, что представляло угрозу безопасности и общественному спокойствию". Однако, по утверждению министерства коммуникации, "компания этого не сделала и не ответила ни на один запрос властей".

Вместе с тем иракское ведомство подтвердило уважение прав граждан на свободу слова и общения, но "без нанесения ущерба безопасности государства и его институтов". Министерство коммуникации Ирака выразило уверенность в понимании гражданами страны принятого решения.